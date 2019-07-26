UEFA'nın "sezonun golü" adayları belli oldu
UEFA, 2018-19 sezonunun en iyi golü için adaylarını belirledi.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, aralarında eski teknik direktör ve oyuncuların bulunduğu organizasyonun teknik gözlemcileri tarafından yapılan değerlendirmeyle, 2018-19 sezonunun en iyi golü için adaylar seçildi.
"https://www.uefa.com/goal-of-the-season/" adlı internet sitesinde videolarıyla yer alan aday 10 golden en çok oy alan, 2018-19 sezonunun en iyi golü seçilecek. Oylamalar, 9 Ağustos'a kadar devam edecek.
Sezonun en iyi golünü atan adaylar arasında Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Danilo, David Faupala, Enzo Millot, Nani, Pedro Rodriguez, Ivan Rakitic, Ismaila Sarr ve Katerina Svitkova yer alıyor.
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