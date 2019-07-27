27 Temmuz 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Douglas'ı transfer ettiğini açıkladı

Beşiktaş'tan bir transfer daha!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 27.07.2019 Giriş Tarihi: 27.07.2019

Süper Lig ekiplerinden , geçtiğimiz sezon forması giyen Douglas'ı ettiğini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

, Douglas'ı ettiğini açıkladı! Siyah beyazılar, Twitter hesabından "Come to Beşiktaş" mesajı paylaştı ve daha sonra "O da artık Beşiktaşlı" videosuyla Douglas'ın transfer edildiğini duyurdu

İşte resmi açıklama:

"Futbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Douglas Pereira dos Santos ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Douglas Pereira dos Santos'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

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