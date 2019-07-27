27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Beşiktaş Douglas'ı transfer ettiğini açıkladı
Güncelleme Tarihi: 27.07.2019 Giriş Tarihi: 27.07.2019
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen Douglas'ı transfer ettiğini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.
Beşiktaş, Douglas'ı transfer ettiğini açıkladı! Siyah beyazılar, Twitter hesabından "Come to Beşiktaş" mesajı paylaştı ve daha sonra "O da artık Beşiktaşlı" videosuyla Douglas'ın transfer edildiğini duyurdu
İşte resmi açıklama:
"Futbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Douglas Pereira dos Santos ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Douglas Pereira dos Santos'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."
O da artık Beşiktaşlı ✍#ComeToBeşiktaş 🦅 pic.twitter.com/tgzqltgW8M— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 27, 2019
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