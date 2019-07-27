27 Temmuz 2019, Cumartesi

FUTBOL

Eljif Elmas Cristiano Ronaldo'ya meydan okudu!

Eljif Elmas Cristiano Ronaldo'ya meydan okudu!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 27.07.2019

'den 16 milyon Euro karşılığında Serie A ekibi 'ye olan , dün yeni takımıyla ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı. İmza töreninde konuşan 19 yaşındaki futbolcu, 'un Portekizli süperstarı 'dan korkmadığını söyledi.

'den 16 milyon euro karşılığında Serie A ekibi 'ye olan , dün yeni takımıyla ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı. 19 yaşındaki yetenekli futbolcu, 'un Portekizli süperstarı 'dan korkmadığını söylerken şunları kaydetti:

"Ronaldo isminin bir ağırlığı olduğunu biliyorum ama bunun benim için bir anlamı yok. Zira kendisi beni korkutmuyor. Juventus ile Napoli arasında ne kadar büyük bir rekabet olduğunun da farkındayım. Sonuçta çok güçlü iki takımdan bahsediyoruz. Juve'ye karşı oynamak benim için güzel olacak.

Napoli'de bir aile ortamı var. Goran Pandev, bana takım arkadaşlarımdan gördüğüm desteği dikkate almamı söylemişti. gibi bir hocayla çalışmak benim için bir rüya. Onun yanında pek çok şey öğreneceğime inanıyorum. Kararımda kendisinin büyük etkisi oldu."

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