Eljif Elmas Cristiano Ronaldo'ya meydan okudu!

Fenerbahçe'den 16 milyon Euro karşılığında Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, dün yeni takımıyla ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı. İmza töreninde konuşan 19 yaşındaki futbolcu, Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'dan korkmadığını söyledi.

Fenerbahçe'den 16 milyon euro karşılığında Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, dün yeni takımıyla ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı. 19 yaşındaki yetenekli futbolcu, Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'dan korkmadığını söylerken şunları kaydetti:

"Ronaldo isminin bir ağırlığı olduğunu biliyorum ama bunun benim için bir anlamı yok. Zira kendisi beni korkutmuyor. Juventus ile Napoli arasında ne kadar büyük bir rekabet olduğunun da farkındayım. Sonuçta çok güçlü iki takımdan bahsediyoruz. Juve'ye karşı oynamak benim için güzel olacak.

Napoli'de bir aile ortamı var. Goran Pandev, bana takım arkadaşlarımdan gördüğüm desteği dikkate almamı söylemişti. Carlo Ancelotti gibi bir hocayla çalışmak benim için bir rüya. Onun yanında pek çok şey öğreneceğime inanıyorum. Kararımda kendisinin büyük etkisi oldu."