25 Temmuz 2019, Perşembe

FUTBOL

Son dakika: Mesut Özil'e bıçaklı saldırı girişimi

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı girişimi
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 Giriş Tarihi: 25.07.2019

'de yer alan habere göre, 'e Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı bir adam saldırı girişiminde bulundu.

Arsenal'in yıldız futbolcuları ve Sead Kolasinac, bıçaklı saldırıya uğradı!

İngiltere basınında çıkan habere göre Kuzey Londra'da bir restoranın çıkışında iki futbolcuya saldırı gerçekleşti.

Yıldız futbolcuların otomobilini çalmaya çalışan kişilere Kolasinac müdahale ederken bıçaklı saldırıya uğradıkları belirtildi!

İki yıldız da olayı yaralanmadan atlattı

Olayın görgü tanığı yaptığı açıklamada "Mesut Özil şok olmuş görünüyordu, hayatı için koşuyor gibiydi. Motosikletlinin peşinde olduğunu gördüm, ardından Mesut restorana sığındı, saldırgan kask takmış ve tamamen siyah giyinmiş kişiydi." ifadelerini kullandı.

OLAYIN GÖRGÜ TANIĞI:

"Mesut Özil şok olmuş görünüyordu, hayatı için koşuyor gibiydi. Motosikletlinin peşinde olduğunu gördüm, ardından Mesut restorana sığındı, saldırgan kask takmış ve tamamen siyah giyinmiş kişiydi."

İŞTE O ANLAR...

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı girişimi girişimi

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