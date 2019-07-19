Maç sonucu: Senegal 0-1 Cezayir

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ile Cezayir nefes kesen maçta karşı karşıya geldi. Ülkemizde forma giyen birçok oyuncunun boy gösterdiği final maçında Cezayir, 2.dakikada Baghdad Bounedjah'ın golüyle Senegal'i 1-0 yenerek Afrika Kupası'nın sahibi oldu.

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ile Cezayir nefes kesen maçta karşı karşıya geldi. Ülkemizde forma giyen birçok oyuncunun boy gösterdiği final maçında Cezayir, 2.dakikada Baghdad Bounedjah'ın golüyle Senegal'i 1-0 yenerek Afrika Kupası'nın sahibi oldu.

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