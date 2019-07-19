19 Temmuz 2019, Cuma

FUTBOL

Maç sonucu: Senegal 0-1 Cezayir

Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Cezayir
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 Giriş Tarihi: 19.07.2019

Afrika Uluslar Kupası finalinde ile nefes kesen maçta karşı karşıya geldi. Ülkemizde forma giyen birçok oyuncunun boy gösterdiği final maçında Cezayir, 2.dakikada  Baghdad Bounedjah'ın golüyle Senegal'i 1-0 yenerek Afrika Kupası'nın sahibi oldu.

Afrika Uluslar Kupası finalinde ile nefes kesen maçta karşı karşıya geldi. Ülkemizde forma giyen birçok oyuncunun boy gösterdiği final maçında Cezayir, 2.dakikada Baghdad Bounedjah'ın golüyle Senegal'i 1-0 yenerek Afrika Kupası'nın sahibi oldu.

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