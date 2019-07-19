19 Temmuz 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Maç sonucu: Senegal 0-1 Cezayir
Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 Giriş Tarihi: 19.07.2019
Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ile Cezayir nefes kesen maçta karşı karşıya geldi. Ülkemizde forma giyen birçok oyuncunun boy gösterdiği final maçında Cezayir, 2.dakikada Baghdad Bounedjah'ın golüyle Senegal'i 1-0 yenerek Afrika Kupası'nın sahibi oldu.
Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ile Cezayir nefes kesen maçta karşı karşıya geldi. Ülkemizde forma giyen birçok oyuncunun boy gösterdiği final maçında Cezayir, 2.dakikada Baghdad Bounedjah'ın golüyle Senegal'i 1-0 yenerek Afrika Kupası'nın sahibi oldu.
Detaylar geliyor...
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"