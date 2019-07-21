21 Temmuz 2019, Pazar

FUTBOL

Slimani'nin kupa kavgası

Slimani'nin kupa kavgası
FUTBOL
Giriş Tarihi: 21.07.2019

Islam ?Slimani, Afrika Kupası finaline damga vurdu ama golleriyle değil kupa kavgasıyla! 31 yaşındaki oyuncu, Cezayir'in Senegal'i 1-0 yenerek şampiyon olduğu maçın ardından kupayı kimseye bırakmak istemeyince takım arkadaşlarıyla tartıştı. Mahrez kupayı çekerek alabildi.

Islam ?Slimani, Afrika Kupası finaline damga vurdu ama golleriyle değil kupa kavgasıyla! 31 yaşındaki oyuncu, Cezayir'in Senegal'i 1-0 yenerek şampiyon olduğu maçın ardından kupayı kimseye bırakmak istemeyince takım arkadaşlarıyla tartıştı. Mahrez kupayı çekerek alabildi.

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