21 Temmuz 2019, Pazar
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Slimani'nin kupa kavgası
Giriş Tarihi: 21.07.2019
Islam ?Slimani, Afrika Kupası finaline damga vurdu ama golleriyle değil kupa kavgasıyla! 31 yaşındaki oyuncu, Cezayir'in Senegal'i 1-0 yenerek şampiyon olduğu maçın ardından kupayı kimseye bırakmak istemeyince takım arkadaşlarıyla tartıştı. Mahrez kupayı çekerek alabildi.
Islam ?Slimani, Afrika Kupası finaline damga vurdu ama golleriyle değil kupa kavgasıyla! 31 yaşındaki oyuncu, Cezayir'in Senegal'i 1-0 yenerek şampiyon olduğu maçın ardından kupayı kimseye bırakmak istemeyince takım arkadaşlarıyla tartıştı. Mahrez kupayı çekerek alabildi.
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