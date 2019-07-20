20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Senegal - Cezayir maçından kareler...
Afrika Kupası final maçında Senegal ile Cezayir final maçında karşı karşıya geldi. Cezayir maçı 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu. İşte final maçından kareler...
Giriş Tarihi: 20.07.2019 01:04 Güncelleme Tarihi: 20.07.2019 01:04
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