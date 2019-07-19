19 Temmuz 2019, Cuma

FUTBOL

Victor Valdes yeniden Barcelona’da

Victor Valdes yeniden Barcelona’da
FUTBOL
Giriş Tarihi: 19.07.2019

İspanyol ekibi , efsane eski kalecisi ’in U19 takımı teknik direktörlüğüne getirildiğini açıkladı. Katalan ekibi, Valdes ile 1+1 yıllık anlaşma yapıldığını duyurdu.

, efsane file bekçisi ile yeniden anlaşmaya vardı. İspanyol ekibi, eski kalecisi olan ve 2017'de ekibi Middlesbrough'ta kariyerini noktalayan Victor Valdes'i U19 takımının teknik direktörlük görevine getirdi. Barcelona resmi sosyal medya hesaplarından 'Yuvana hoş geldin Victor Valdes' başlığıyla yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Yuvana hoş geldin Victor Valdes. Barça'nın efsane kalecisi, 1+1 sezonluğuna U-19 Takımı'nın teknik direktörü oldu."

Barcelona altyapısından yetişen İspanyol eldiven, Barca'nın ardından İngiltere Premier Lig'de 'da forma giymişti.

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