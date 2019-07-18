18 Temmuz 2019, Perşembe

FUTBOL

PSG açıkladı: Neymar için 300 milyon €!

PSG açıkladı: Neymar için 300 milyon €!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.07.2019

Fransız ekibi, ’nın yıldız futbolcu için 40 milyon euro artı Coutinho ve Dembele önerisine olumsuz yanıt verdi , sambacının bonservisine tam 300 milyon euro istedi.

Geçtiğimiz sezonun ardından 'de mutsuz olduğu ve ayrılacağı iddia edilen için resmi açıklamalar yapılmaya başladı. 222 milyon euro serbest kalma bedeliyle 'dan Fransız ekibine giden Sambacı için İspanyol kulubü geçtiğimiz günlerde resmi teklifi yapmıştı. 27 yaşındaki futbolcuyu tekrar kadrosuna katmayı hedefleyen Katalan ekibi, 40 milyon euro artı Coutinho ve Dembele gibi isimleri takas olarak önerdi. Ancak PSG'nin tavrı çok netti ve bu teklifi reddetti.

'nın (FFP) kriterlerini de düşünen Fransız ekibi, Barcelona'dan bu transfer için tam 300 milyon euro talep etti. Fransız basını, Barça'nın teklifiyle ilgili, "Saçmalık" başlıklarını atarken, PSG'nin teknik direktör Tuchel de Neymar için şu sözleri sarfetti: "Copa America'dan önce Neymar'ın takımdan ayrılmak istediğini öğrendik. Ancak ortada kesin bir durum yok. O halen bizim oyuncumuz. Önümüzdeki günlerde daha somut gelişmeler yaşanacaktır."
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