18 Temmuz 2019, Perşembe

FUTBOL

İnter’den çılgın teklif

İnter’den çılgın teklif
FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.07.2019

İtalyan ekibi, için bir kez daha ’ın kapısını çaldı, tam 85 milyon euro’luk teklif yaptı.

İddialı bir kadroyla yeni sezona girmeyi hedefleyen İnter, uzun süredir listesinde yer alan 'dan vazgeçmiyor. forması giyen golcü futbolcu için daha önce yaptığı 65 milyon euro'luk teklife olumsuz yanıt alan İtalyan ekibi, bu kez fiyatı artırdı. Sky Sport'ta yer alan haberde; İnter'in İngiliz ekibine son teklifini 85 milyon euro olarak yaptığı belirtildi. Haberde İnter Sportif Direktörü Piero Ausilio'nun şu sözlerine de yer verildi: "Lukaku için Manchester United ile görüşme gerçekleştirdik. İki önemli kulübün yaptığı resmi bir görüşmeydi. Kısa süre içinde neler olacağını göreceğiz. İki kulübün de menfaatleri doğrultusunda bir anlaşma olacak" diye konuştu.
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