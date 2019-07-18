18 Temmuz 2019, Perşembe
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İnter’den çılgın teklif
Giriş Tarihi: 18.07.2019
İtalyan ekibi, Romelu Lukaku için bir kez daha Manchester United’ın kapısını çaldı, tam 85 milyon euro’luk teklif yaptı.
İddialı bir kadroyla yeni sezona girmeyi hedefleyen İnter, uzun süredir listesinde yer alan Romelu Lukaku'dan vazgeçmiyor. Manchester United forması giyen golcü futbolcu için daha önce yaptığı 65 milyon euro'luk teklife olumsuz yanıt alan İtalyan ekibi, bu kez fiyatı artırdı. Sky Sport'ta yer alan haberde; İnter'in İngiliz ekibine son teklifini 85 milyon euro olarak yaptığı belirtildi. Haberde İnter Sportif Direktörü Piero Ausilio'nun şu sözlerine de yer verildi: "Lukaku için Manchester United ile görüşme gerçekleştirdik. İki önemli kulübün yaptığı resmi bir görüşmeydi. Kısa süre içinde neler olacağını göreceğiz. İki kulübün de menfaatleri doğrultusunda bir anlaşma olacak" diye konuştu.
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