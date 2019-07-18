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Real Madrid'den yılın bombası! Pogba...
Giriş Tarihi: 18.07.2019
İspanyol ekibi, uzun süredir görüşme halinde olduğu Pogba için mutlu sona yaklaştı ManU ile büyük ölçüde anlayan Real Madrid, tam 200 milyon euro’yu gözden çıkardı.
Avrupa'da günün en çok konuşulan ismi Paul Pogba'ydı... Real Madrid'in uzun süredir görüşme halinde olduğu Fransız yıldız için kulübü Manchester United ile büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi. Marca Gazetesi'nde yer alan haberde İspanyol ekibinin 26 yaşındaki orta sahanın transferinde 200 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Daha önce İngiltere'den ayrılmak istediğini net bir dille ifade eden yıldız futbolcunun kısa süre içinde İspanya'ya geçerek resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. 2016-17 sezonu öncesi 105 milyon euro bedelle Juventus'tan ManU'ya transfer olan Pogba, dönemin en pahalı futbolcusu unvanını ele geçirmişti. Öte yandan İngiliz ekibinde 4 sezondur forma giyen Fransız oyuncu, bu süreçte 142 karşılaşmaya çıktı. Pogba, bu maçlarda 31 kez rakip fileleri havalandırdı, 29 da asist yaptı.
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