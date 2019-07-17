17 Temmuz 2019, Çarşamba
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UEFA'dan Ümit Öztürk'e görev
Giriş Tarihi: 17.07.2019
FIFA kokartlı hakemimiz Ümit Öztürk, Finlandiya'nın RoPS ile İskoçya'nın Aberdeen takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu müsabakasını yönetecek.
Finlandiya'nın Rovaniemi şehrindeki Rovaniemen Keskuskenttä Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada, Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.
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