17 Temmuz 2019, Çarşamba

FUTBOL

UEFA'dan Ümit Öztürk'e görev

UEFA'dan Ümit Öztürk'e görev
FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.07.2019

kokartlı hakemimiz , Finlandiya'nın RoPS ile İskoçya'nın Aberdeen takımları arasında yarın oynanacak Avrupa Ligi 1. Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

Finlandiya'nın Rovaniemi şehrindeki Rovaniemen Keskuskenttä Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada, 'ün yardımcılıklarını Uyarcan ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Terim iki yıldızı satış listesine koydu! Terim iki yıldızı satış listesine koydu!
PSG'den savunmaya takviye PSG'den savunmaya takviye
Yaşlandın be reis! 30 yıl sonra... Yaşlandın be reis! 30 yıl sonra...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör