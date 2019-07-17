17 Temmuz 2019, Çarşamba

FUTBOL

Trabzonspor'un hazırlık maçları programı belli oldu

Fırtına'nın hazırlık maçları programı açıklandı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.07.2019

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını 'da sürdürecek olan 'un burada oynayacağı maçlarının programı belli oldu.

Bordo-mavililerin kampında karşılaşacağı rakipler şöyle:

22.07.2019 - Haladas Szombathely ()
23.07.2019 Trabzonspor - Ajman Club (Birleşik Arap Emirlikleri)
25.07.2019 TSG 1899 Hoffenheim () - Trabzonspor
27.07.2019 Parma Calcio 1913 () - Trabzonspor
29.07.2019 Hellas Verona (İtalya) - Trabzonspor
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