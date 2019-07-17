17 Temmuz 2019, Çarşamba

FUTBOL

La Liga çılgınlığı!

La Liga çılgınlığı!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.07.2019

İspanyollar 1 milyar euro harcayarak rekor kırdı. Atletico 196.50, 233, Rb Madrid 303 milyon euro ödedi.

Avrupa'da ekiplerinin gerisinde kalan İspanyollar patlaması yaşıyor. tarihinde takımlar ilk kez bir transfer döneminde 1 milyar euro'dan fazla para harcayarak rekor kırdı. 196.50, 233, 303 milyon euro ödeyerek, transfer pazarının yaklaşık yüzde 70'lik bir payını tek başına aldı. Real; Hazard, Militao, Mendy, Jovic ve Goes'i aldı. Katalanlar; Griezmann, De Jong, Murara, Emerson ve Reis'i getirdi. Atletico ise Felix, Monteiro, Llorente, Lodi ve Saponjic'i renklerine bağladı.
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