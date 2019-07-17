17 Temmuz 2019, Çarşamba
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La Liga çılgınlığı!
Giriş Tarihi: 17.07.2019
İspanyollar 1 milyar euro harcayarak rekor kırdı. Atletico 196.50, Barcelona 233, Rb Madrid 303 milyon euro ödedi.
Avrupa'da Premier Lig ekiplerinin gerisinde kalan İspanyollar transfer patlaması yaşıyor. La Liga tarihinde takımlar ilk kez bir transfer döneminde 1 milyar euro'dan fazla para harcayarak rekor kırdı. Atletico Madrid 196.50, Barcelona 233, Real Madrid 303 milyon euro ödeyerek, transfer pazarının yaklaşık yüzde 70'lik bir payını tek başına aldı. Real; Hazard, Militao, Mendy, Jovic ve Goes'i aldı. Katalanlar; Griezmann, De Jong, Murara, Emerson ve Reis'i getirdi. Atletico ise Felix, Monteiro, Llorente, Lodi ve Saponjic'i renklerine bağladı.
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