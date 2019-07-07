08 Temmuz 2019, Pazartesi

FUTBOL

Copa America'da şampiyon Breilya'da

Copa America'da şampiyon Breilya'da
FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.07.2019

, ev sahipliğini yaptığı Copa America'nın final maçında 'yu mağlup ederek şampiyon oldu.

Copa America finalinde Breziya ile karşı karşıya geldi.

mücadelenin 16. dakikasında Everton Soares'in golüyle 1-0 öne geçti. Peru, 44 dakikada Guerrero'nun penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.

Dakikalar 45+3'ü gösterdiğinde sahneye çıktı ve Brezilya devreye 2-1'lik avantajla girdi.

Brezilya, Gabriel Jesus'un 70. dakikada gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.

Richarlison, 90. dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi ve Brezilya, Peru'yu mağlup ederek Copa America'da şampiyon oldu.

Brezilya, Copa America'da 12 yıllık hasretini bitirdi ve 9. kez şampiyonluk yaşadı.

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