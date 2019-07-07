Copa America'da şampiyon Breilya'da
Brezilya, ev sahipliğini yaptığı Copa America'nın final maçında Peru'yu 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Copa America finalinde Breziya ile Peru karşı karşıya geldi.
Brezilya mücadelenin 16. dakikasında Everton Soares'in golüyle 1-0 öne geçti. Peru, 44 dakikada Guerrero'nun penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.
Dakikalar 45+3'ü gösterdiğinde sahneye Gabriel Jesus çıktı ve Brezilya devreye 2-1'lik avantajla girdi.
Brezilya, Gabriel Jesus'un 70. dakikada gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.
Richarlison, 90. dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi ve Brezilya, Peru'yu 3-1 mağlup ederek Copa America'da şampiyon oldu.
Brezilya, Copa America'da 12 yıllık hasretini bitirdi ve 9. kez şampiyonluk yaşadı.
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