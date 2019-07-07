08 Temmuz 2019, Pazartesi

FUTBOL

Cezayir, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finalde

Cezayir Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finalde
FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.07.2019

son 16 turunda Gine'yi 3-0 mağlup eden Cezayir, yükseldi.

'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Gine ile Cezayir, başkent Kahire'deki 30 Haziran Stadı'nda karşılaştı.

Cezayir, 24. dakikada Muhamed Belaili, 57. dakikada Riyad Mahrez ve 82. dakikada Adam Ounas'ın attığı gollerle maçtan 3-0 üstün ayrıldı.

yükselen Cezayir'in rakibi, Mali ile Fildişi Sahili arasında oynanacak maçın kazananı olacak.

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