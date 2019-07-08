08 Temmuz 2019, Pazartesi
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PSG'de Neymar krizi
Giriş Tarihi: 08.07.2019
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'de (PSG) yıldız oyuncu Neymar'ın, izinsiz olarak antrenmana katılmadığı duyuruldu.
PSG Kulübünden yapılan açıklamada, Neymar'ın bugünkü antrenmanda kulüp izni olmaksızın yer almadığı aktarıldı.
Bu durumun üzüntü ile karşılandığı ve oyuncu için gerekli disiplin işlemlerinin uygulanacağı vurgulandı.
Öte yandan, İspanyol basınında ise 27 yaşındaki yıldızın Barcelona'ya transfer olacağı için antremana katılmadığı ileri sürüldü.
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