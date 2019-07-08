08 Temmuz 2019, Pazartesi

FUTBOL

PSG'de Neymar krizi

PSG'de Neymar krizi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.07.2019

(Ligue 1) takımlarından Saint-Germain'de () yıldız oyuncu 'ın, izinsiz olarak antrenmana katılmadığı duyuruldu.

Kulübünden yapılan açıklamada, 'ın bugünkü antrenmanda kulüp izni olmaksızın yer almadığı aktarıldı.

Bu durumun üzüntü ile karşılandığı ve oyuncu için gerekli disiplin işlemlerinin uygulanacağı vurgulandı.

Öte yandan, İspanyol basınında ise 27 yaşındaki yıldızın 'ya transfer olacağı için antremana katılmadığı ileri sürüldü.

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