01 Temmuz 2019, Pazartesi

FUTBOL

Avrupa U21 Şampiyonası'nda kupa İspanya'nın

Avrupa U21 Şampiyonası'nda kupa İspanya'nın
FUTBOL
Giriş Tarihi: 01.07.2019

Avrupa U21 Şampiyonası Finali'nde , 'yı 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

ve 'nun ev sahipliği yaptığı, bu yıl 22. düzenlenen Avrupa U21 Şampiyonası Finali'nde ile , İtalya'nın Udinese kentinde yer alan Friuli Stadı'nda karşı karşı geldi.

Mücadeleye etkili başlayan İspanya, 7. dakikada Fabian Ruiz'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Almanya beraberlik için yüklense de 69. dakikada Dani Olmo'nun golüyle Matadorlar farkı 2'ye çıkardı. 88. dakikada Almanya, Nadiem Amiri'nin golüyle umutlansa da mücadele 2-1 İspanya'nın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla İspanya Avrupa U 21 Şampiyonası'nda 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Yılın transferi de Jong Alanya’da Yılın transferi de Jong Alanya’da
Ozan Kabak'tan 5 yıllık imza! Ozan Kabak'tan 5 yıllık imza!
Galatasaray'dan 4. bomba! Doğruladılar... Galatasaray'dan 4. bomba! Doğruladılar...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör