İnter, Diego Godin'i kadrosuna kattı
İtalya'nın İnter Kulübü, 33 yaşındaki Uruguaylı defans oyuncusu Diego Godin'i kadrosuna kattı.
İnter, Godin'in transferini resmi twitter hesabından, "Şehirde yeni bir şerif var. Hoşgeldin Diego." ifadeleriyle duyurdu.
İtalyan basınında yer alan haberlerde, İspanya'nın Atletico Madrid takımında 9 sezon (2010-2019) forma giyen ve bonservisi elinde olan tecrübeli defans oyuncusunun İnter ile 3 yıllık sözleşmeye imza attığı, toplam 6,75 milyon avro kazanacağı kaydedildi.
Atletico Madrid'e haziran başında veda eden Godin'in İnter'e transferi için, Uruguay'ın Amerika Kupası maçlarını tamamlaması beklendi. Uruguay'ın Amerika Kupası çeyrek finalinde Peru'ya penaltılarda elenmesinin ardından İtalyan ekibi, turnuvayı herhangi bir sakatlık yaşamadan tamamlayan Godin'i kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.
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