01 Temmuz 2019, Pazartesi

FUTBOL

İnter, Diego Godin'i kadrosuna kattı

İnter Diego Godin'i kadrosuna kattı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 01.07.2019

'nın İnter Kulübü, 33 yaşındaki Uruguaylı defans oyuncusu 'i kadrosuna kattı.

İnter, Godin'in transferini resmi twitter hesabından, "Şehirde yeni bir şerif var. Hoşgeldin Diego." ifadeleriyle duyurdu.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, 'nın takımında 9 sezon (2010-2019) forma giyen ve bonservisi elinde olan tecrübeli defans oyuncusunun İnter ile 3 yıllık sözleşmeye imza attığı, toplam 6,75 milyon avro kazanacağı kaydedildi.

Atletico Madrid'e haziran başında veda eden Godin'in İnter'e transferi için, Uruguay'ın maçlarını tamamlaması beklendi. Uruguay'ın Amerika Kupası çeyrek finalinde Peru'ya penaltılarda elenmesinin ardından İtalyan ekibi, turnuvayı herhangi bir sakatlık yaşamadan tamamlayan Godin'i kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

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