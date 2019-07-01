01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Real Madrid'den dev takas
Giriş Tarihi: 01.07.2019
Transferin en hareketli takımı Real Madrid şimdi de gözünü Sadio Mane'ye dikti.
İspanyol oyuncusu Asensio'yu (23) Liverpool'a öneren eflatun-beyazlılar, karşılığında Senegalli Mane'yi istedi. 27 yaşındaki oyuncu, Liverpool'da 123 maçta 59 gol 22 asistle oynarken; Asensio ise Madrid'de 135 karşılaşmada 27 gol atıp 17 asist yaptı.
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