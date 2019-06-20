20 Haziran 2019, Perşembe

FUTBOL

Milan’a men cezası

Milan’a men cezası
FUTBOL
Giriş Tarihi: 20.06.2019

, kurallarını ihlal ettiği için İtalyan devini Avrupa’dan men edecek

Uzun süredir yaşadığı mali kriz nedeniyle 'nın () kurallarını ihlal eden 'a ceza kapıda... Türk ekiplerinin de görüşme halinde olduğu UEFA'nın İtalyan ekibine Avrupa'dan men cezası vereceği öğrenildi. UEFA yetkilileri ile bir araya gelen İtalyan ekibinin idarecilerinin farklı kısıtlamalar yerine Avrupa'dan men edilmeyi talep ettikleri de belirtildi. basını, bu habere geniş yer ayırırken, resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

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