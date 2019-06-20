20 Haziran 2019, Perşembe

FUTBOL

Atletico Madrid'e Real Madrid'den transfer

Atletico Madrid'e Real Madrid'den transfer
FUTBOL
Giriş Tarihi: 20.06.2019

'nın Kulübü, sportif açıdan en büyük rakibi olan 'den 'yi etmek için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, orta saha oyuncusu 'nin transferi için ile anlaşmaya varıldığı, futbolcunun sağlık kontrolünden sonra kendisiyle 5 sezonluk sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Son iki sezonda Real Madrid formasıyla toplam 36 maça çıkan 24 yaşındaki Llorente, 2 gol attı.

Öte yandan İspanyol basını, Real Madrid'de teknik direktör 'ın gözden çıkardığı futbolcular arasında Llorente'yi de gösterirken, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin ise bu futbolcuyu istediğine vurgu yaptı.

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