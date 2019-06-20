20 Haziran 2019, Perşembe

FUTBOL

Juventus'ta Maurizio Sarri resmi imzayı attı

Juventus'ta Sarri resmi imzayı attı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 20.06.2019

Serie A takımlarından , teknik direktörlük görevine getirdiği İtalyan teknik adam için imza töreni gerçekleştirdi.

İtalyan ekibi , takımın başına getirdiği deneyimli teknik adam için Allianz Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Sarri, İtalyan ekibiyle 2022 yılına kadar olan sözleşmesine imzayı attı. Toplantıda açıklamalarda bulunan 60 yaşındaki teknik adam, Juventus'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Juventus şu anda en iyi İtalyan kulübü. Kişisel nedenlerden dolayı 'ya dönmem gerektiğini hissettim. Bana İtalya'ya dönmek için iyi bir fırsat verdiler. İkna etmek için çok kararlıydılar. Bu da beni mutlu etti. Gördüğüm ilgiden dolayı mutluyum" diye konuştu.

İtalya'da en son 'yi çalıştıran Sarri, ile bu sezon Avrupa Ligi Kupası'nı kazanmıştı.

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