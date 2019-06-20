20 Haziran 2019, Perşembe

FUTBOL

Srna'dan yeşil sahalara veda

Srna'dan yeşil sahalara veda
FUTBOL
Giriş Tarihi: 20.06.2019

Son olarak 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden 'de forma giyen Hırvat futbolcu , yeşil sahalardan emekliye ayrıldı.

Emeklilik kararını sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından duyuran 37 yaşındaki oyuncu, taraftarına ve takım arkadaşlarına teşekkür ederek, "Futboldaki yolculuğumun sonuna geldim. Gurur duyduğum bir kariyeri noktalıyorum." ifadelerini kullandı.

Hırvatistan 'nda 134 karşılaşmada forma giyerek en fazla görev alan oyuncu rekorunu elinde tutan , kulüp kariyerinde ise Cagliari'nin yanı sıra Hırvatistan'ın ve 'nın takımlarında oynadı.

Kariyerinin 15 yılını geçirdiği Shakhtar Donetsk'te 10 kez şampiyonluk sevinci yaşayan ve bir kez Kupası'nı kaldıran Hırvat sağ bek, Ukrayna temsilcisinde 493 karşılaşmada 45 kez ağları sarstı.



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