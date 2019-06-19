19 Haziran 2019, Çarşamba

FUTBOL

Manchester City Kyle Walker'ın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

M.City Kyle Walker'ın sözleşmesini uzattı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 19.06.2019

İngiliz ekibi , defans oyuncusu 'ın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Geride kalan sezonu Şampiyonlar Ligi hariç diğer katıldığı turnuvaları kazanarak kapatan , yeni sezon çalışmaları kapsamında iç transferde anlaşma yaptı. Manchester ekibi, İngiliz futbolcusu 'ın sözleşmesini uzattığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Walker'ın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi. 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon oynadığı 52 müsabakada 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Kyle Walker, kariyerinde Northampton Town, Sheffield United, , ve Tottenham takımlarında da forma giydi.

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