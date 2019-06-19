Manchester City Kyle Walker'ın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı
İngiliz ekibi Manchester City, defans oyuncusu Kyle Walker'ın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını açıkladı.
Geride kalan sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi hariç diğer katıldığı turnuvaları kazanarak kapatan Manchester City, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında iç transferde anlaşma yaptı. Manchester ekibi, İngiliz futbolcusu Kyle Walker'ın sözleşmesini uzattığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Walker'ın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi. 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon oynadığı 52 müsabakada 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Kyle Walker, kariyerinde Northampton Town, Sheffield United, Queens Park Rangers, Aston Villa ve Tottenham takımlarında da forma giydi.
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