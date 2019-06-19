19 Haziran 2019, Çarşamba

FUTBOL

Eski UEFA Başkanı Michel Platini serbest bırakıldı

Michel Platini serbest bırakıldı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 19.06.2019

2022 'nın 'a verilmesine ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Başkanı , serbest bırakıldı.

'nın başkenti Paris yakınlarında dün gözaltına alınan Platini, serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bunları yaşamak acı verici. Yine de yetkililer görevlerini yapıyor ve ben de tüm sorularına cevap vermeye çalıştım. Kendimi artık bu konulara yabancı gibi hissediyorum. Eski bir mevzu. Daha önce tüm şeffaflığıyla gazetelere açıklama yapmıştım." ifadelerini kullandı.

Gözaltı sürecinde birçok soru yöneltildiğini aktaran Platini, yetkililerin kendisini 2016 Avrupa Şampiyonası, 2018 ve 2022 ile Katarlıların satın aldığı Kulübü hakkında sorguladıklarını belirtti.

Platini, eski FIFA Başkanı 'den 2 milyon frangı alarak FIFA etik kurallarını ihlal ettiği gerekçesi̇yle 2015'te futboldan 4 yıllığına men edilmişti. Fransız futbol adamının cezası, ekim ayında sona erecek.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Eljif Elmas bombası! Tarihi çalım kapıda... Eljif Elmas bombası! Tarihi çalım kapıda...
İtalyan devi Ozan Kabak için teklif yaptı! İtalyan devi Ozan Kabak için teklif yaptı!
İtalyan devi Ozan Kabak için teklif yaptı! İtalyan devi Ozan Kabak için teklif yaptı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör