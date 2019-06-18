Milan, Ozan Kabak için teklif yaptı!

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Galatasaray'dan Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'a AC Milan'ın talip olduğunu iddia etti.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran İtalyan devi Milan, Ozan Kabak'a talip oldu.

Sky Sports İtalya muhabiri Gianluca Di Marzio hem kendi internet sitesinden hem de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ozan Kabak'ın transferi için Milano kulübünün devreye girdiğini ve 15 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu yazdı.

Di Marzio, Milano ekibinin orta saha için Sassuolo'dan Stefano Sensi ve Bologna'dan Amadou Diawara'yı düşündüğünü ve savunmaya Ozan Kabak'ı transfer ederek taraftarlarına sürpriz yapmak istediğini belirtti.

Kulübün yeni sportif direktörü Paolo Maldini'nin oılumlu raporu sonrası Milan'ın Ozan Kabak'ın menajerine teklifte bulunduğunu da yazan Di Marzio, genç yıldızın cevabını gün içerisinde vereceğini duyurdu.







Galatasaray altyapından yetişen ve Ocak ayında 11 milyon euro bonservis karşılığında Stuttgart'a transfer olmuş ancak takımının 2. Bundesliga'ya düşmesine mani olamamıştı.

Ozan Kabak, bu sezon Süper Lig'de 13, Bundesliga'da ise 15 maça çıkarken 3 resmi golünü de Stuttgart formasıyla attı.