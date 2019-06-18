19 Haziran 2019, Çarşamba

FUTBOL

Milan, Ozan Kabak için teklif yaptı!

İtalyan devi Ozan Kabak için teklif yaptı!
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 Giriş Tarihi: 19.06.2019

İtalyan gazeteci Gianluca , 'dan Alman ekibi Stuttgart'a olan 'a AC Milan'ın talip olduğunu iddia etti.

Gelecek sezon için çalışmalarını hızlandıran İtalyan devi Milan, 'a talip oldu.

İtalya muhabiri Gianluca hem kendi internet sitesinden hem de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ozan Kabak'ın transferi için Milano kulübünün devreye girdiğini ve 15 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu yazdı.

Di Marzio, Milano ekibinin orta saha için Sassuolo'dan Stefano Sensi ve Bologna'dan Amadou Diawara'yı düşündüğünü ve savunmaya Ozan Kabak'ı transfer ederek taraftarlarına sürpriz yapmak istediğini belirtti.

Kulübün yeni sportif direktörü Paolo Maldini'nin oılumlu raporu sonrası Milan'ın Ozan Kabak'ın menajerine teklifte bulunduğunu da yazan Di Marzio, genç yıldızın cevabını gün içerisinde vereceğini duyurdu.



altyapından yetişen ve Ocak ayında 11 milyon euro bonservis karşılığında Stuttgart'a transfer olmuş ancak takımının 2. Bundesliga'ya düşmesine mani olamamıştı.

Ozan Kabak, bu sezon 'de 13, Bundesliga'da ise 15 maça çıkarken 3 resmi golünü de Stuttgart formasıyla attı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
B. Dortmund'da Favre'nin sözleşmesi uzatıldı B. Dortmund'da Favre'nin sözleşmesi uzatıldı
Michel Platini gözaltına alındı Michel Platini gözaltına alındı
Dev takas bitiyor! Eljif Elmas'a karşılık... Dev takas bitiyor! Eljif Elmas'a karşılık...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör