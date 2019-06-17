17 Haziran 2019, Pazartesi

FUTBOL

UEFA Süper Kupa biletleri satışa çıkıyor

UEFA Süper Kupa biletleri satışa çıkıyor
FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.06.2019

'ın sahası 'ın 14 Ağustos'ta ev sahipliği yapacağı maçının biletleri yarın satışa sunulacak.

'dan yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu arasındaki karşılaşmayı tribünden izlemek isteyenlerin başvuruları, yarın TSİ 15.00'ten itibaren "uefa.com/tickets" internet sitesi üzerinden alınacak.

'ın sahası 'ta 14 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçın biletleri, 3 farklı kategoride 50 ile 150 avro arasında fiyata satılacak.

Temmuz ortasında yapılacak bilgilendirme sonucu başvurusu onaylanan kişiler, 10 gün içinde ödeme yaparak biletini alabilecek.

Tribünlerin yüzde 78'i taraftarlara, kalan bölümü ise yerel organizasyon komitesi, UEFA, ulusal futbol federasyonları, ticari ortaklar ve yayıncı kuruluşlara ayrılacak.

Başvuru sayısının, kapasiteyi aşması durumunda bilet sahipleri kurayla belirlenecek.



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