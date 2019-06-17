17 Haziran 2019, Pazartesi
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Futbolda birinci transfer dönemi başladı
Giriş Tarihi: 17.06.2019
Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.
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