17 Haziran 2019, Pazartesi

FUTBOL

Futbolda birinci transfer dönemi başladı

Futbolda birinci transfer dönemi başladı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.06.2019

Futbolda 2019-2020 sezonu birinci ve tescil dönemi için başladı.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz dönemi, 2 Eylül'de sona erecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.



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