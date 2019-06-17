17 Haziran 2019, Pazartesi

FUTBOL

Chelsea'den 40 milyon €'luk teklife ret!

Chelsea'den 40 milyon €'luk teklife ret!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.06.2019

İngiliz devi , ve 'in Willian için yaptığı teklifleri düşünmeden reddetti.

'yle bir sezon daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu Willian için ve kısa süre önce transfer yarışına girmişti.

Brezilyalı oyuncu için hem Barça hem de A. Madrid'in 40 milyon euro teklif yaptıkları fakat Chelsea'nin 30 yaşındaki forvet oyuncusu için gelen bu iki teklifi de geri çevirdiği ortaya çıktı.

Şu an Brezilya 'yla Copa America'da mücadele eden Willian, 2013'te katıldığı Chelsea formasıyla çıktığı 292 maçta 52 kez rakip fileleri havalandırdı.


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