17 Haziran 2019, Pazartesi
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Şu an Brezilya Milli Takımı'yla Copa America'da mücadele eden Willian, 2013'te katıldığı Chelsea formasıyla çıktığı 292 maçta 52 kez rakip fileleri havalandırdı.
Chelsea'den 40 milyon €'luk teklife ret!
Giriş Tarihi: 17.06.2019
İngiliz devi Chelsea, Barcelona ve Atletico Madrid'in Willian için yaptığı teklifleri düşünmeden reddetti.
Chelsea'yle bir sezon daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu Willian için Barcelona ve Atletico Madrid kısa süre önce transfer yarışına girmişti.
Brezilyalı oyuncu için hem Barça hem de A. Madrid'in 40 milyon euro teklif yaptıkları fakat Chelsea'nin 30 yaşındaki forvet oyuncusu için gelen bu iki teklifi de geri çevirdiği ortaya çıktı.
Şu an Brezilya Milli Takımı'yla Copa America'da mücadele eden Willian, 2013'te katıldığı Chelsea formasıyla çıktığı 292 maçta 52 kez rakip fileleri havalandırdı.
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