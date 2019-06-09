09 Haziran 2019, Pazar

FUTBOL

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk şampiyonu Portekiz!

Uluslar Ligi'nin ilk şampiyonu Portekiz!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 09.06.2019

, 'nin ilk finalinde 'yı Gonçalo 'in golüyle mağlup edip şampiyon oldu.

'nin ilk finalinde ile karşı karşıya geldi. Estadio do Dragao'da oynanan maçı ev sahibi Portekiz 'lık skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Portekiz, 60. dakikada Gonçalo 'in golüyle kupaya uzandı.

Portekiz böylece EURO2016'dan sonra ikinci kez uluslararası bir kupa kazandı. Hollanda ise EURO88'den bu yana devam eden kupa hasretine son veremedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
UEFA Uluslar Ligi üçüncüsü İngiltere! UEFA Uluslar Ligi üçüncüsü İngiltere!
Diagne'ye 20 milyon euro! 21 Haziran'da... Diagne'ye 20 milyon euro! 21 Haziran'da...
Sergen Yalçın bombası! İşte yeni adresi Sergen Yalçın bombası! İşte yeni adresi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör