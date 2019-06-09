UEFA Uluslar Ligi'nin ilk şampiyonu Portekiz!

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk finalinde Hollanda'yı Gonçalo Guedes'in golüyle 1-0 mağlup edip şampiyon oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk finalinde Portekiz ile Hollanda karşı karşıya geldi. Estadio do Dragao'da oynanan maçı ev sahibi Portekiz 1-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Portekiz, 60. dakikada Gonçalo Guedes'in golüyle kupaya uzandı.

Portekiz böylece EURO2016'dan sonra ikinci kez uluslararası bir kupa kazandı. Hollanda ise EURO88'den bu yana devam eden kupa hasretine son veremedi.