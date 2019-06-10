10 Haziran 2019, Pazartesi

FUTBOL

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
FUTBOL
Giriş Tarihi: 10.06.2019

, Elemelerinde oynanacak - Estonya karşılaşmasında kokartlı hakemimiz 'a görev verdi.

kokartlı hakemimiz , elemelerinde yarın oynanacak - Estonya karşılaşmasını yönetecek. Almanya'nın Mainz şehrinde saat 21:45'te oynanacak maçta ve Serkan Olguncan yardımcı hakemlik, Halil Umut Meler de dördüncü hakemlik görevini üstlenecek.



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