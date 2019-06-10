10 Haziran 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
Giriş Tarihi: 10.06.2019
UEFA, EURO 2020 Elemelerinde oynanacak Almanya - Estonya karşılaşmasında FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık'a görev verdi.
FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık, EURO 2020 elemelerinde yarın oynanacak Almanya - Estonya karşılaşmasını yönetecek. Almanya'nın Mainz şehrinde saat 21:45'te oynanacak maçta Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan yardımcı hakemlik, Halil Umut Meler de dördüncü hakemlik görevini üstlenecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"