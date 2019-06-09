09 Haziran 2019, Pazar
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UEFA Uluslar Ligi üçüncüsü İngiltere!
Giriş Tarihi: 09.06.2019
Normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta İsviçre’yi penaltı vuruşları sonucu mağlup eden İngiltere, UEFA Uluslar Ligi’nde 3. oldu.
UEFA Uluslar Ligi finalinde bugün oynanan mücadelede İngiltere, İsviçre'yi penaltı atışlarıyla mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu. Bir diğer mücadelede ise Portekiz ile Hollanda bu akşam 21:45'te karşı karşıya gelecek.
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