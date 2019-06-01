TFF yeni başkanını seçiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı neticesinde TFF yeni başkanını seçecek. Sporseverlerin en çok merak ettiği konulardan en başta gelenler "TFF Başkanlık seçimi ne zaman?" ve "Yeni TFF Başkanı kim olacak?" sorularıydı. Bugün Ankara'da yapılan ve saat 11.00'de başlayan genel kurul öncesi tek aday Nihat Özdemir'di... Ayhan Sağaltıcı da 60 imzayı toplayarak TFF Başkan Adayı olmak istedi ancak TFF Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan, seçimli genel kurul için şartları yerine getiren tek adayın Nihat Özdemir olduğunu açıkladı. İşte diğer bilgiler ve detaylar...

Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı.

JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda 215 delegenin imzasıyla çoğunluk sağlandı.

Genel kurula Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF Başkanı Hüsnü Güreli, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, UEFA temsilcisi ile kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Başkanlığını Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın yaptığı divan kurulu oluşturuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunulmasının ardından gündem maddeleri kabul edildi.

MEHMET BAYKAN: TEK ADAY NİHAT ÖZDEMİR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'na Nihat Özdemir, tek başkan adayı olarak girecek.

Ankara'daki JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda kongre divan başkanlığını yapan Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Ayhan Sağaltıcı'nın yeterli imzayı toplayamadığının tespit edildiğini belirtti.

Baykan, "60'ın üzerinde imza toplamış sadece Nihat Özdemir Bey var. Dolayısıyla TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun tek başkan adayı Nihat Özdemir'dir." ifadelerini kullandı.

DEMİRÖREN VE GÜRELİ İBRA EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli dönemi ibra edildi.

NİHAT ÖZDEMİR'İN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Servet Yardımcı

Mehmet Baykan

Erdal Bahçıvan

Erhan Kamışlı

Yılmaz Büyükaydın

Ali Düşmez

Mustafa Çağlar

İsmail Erdem

Mustafa Hacıkerimoğlu

Nuri Akın

Selim Soydan

Hasan Yıldırım Akıncıoğlu

Alkın Kalkavan

Hamit Altıntop

NİHAT ÖZDEMİR: AMACIM TÜRK FUTBOLUNU HAK ETTİĞİ SEVİYEYE YÜKSELTMEK

"Genel kurulumuzun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Yıldırım Demirören, 7 yıl boyunca önemli hizmetlerde bulunup görevinden ayrıldı. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Ankaragücü'nün ardından, Fenerbahçe'de uzun yıllar spor yöneticiliği yaptım. Türk futbolunu hak ettiği seviyeye yükseltmek, temel hedefim olacaktır. Ben futbolun Nihat Ağabeyi olarak, 4 yıl boyunca Türk futbolunu yönetmeye talibim."

HEDEFİMİZ TÜRK FUTBOLUNU İLK 10'A YÜKSELTMEK

"Hedefimiz Türk futbolunu dünya sıralamasında ilk 10'a yükseltmek. En fazla önem vereceğimiz konu, liyakat konusudur. Sponsorluk gelirlerimizin artırılması için yeni komiteler kurup, etkin bir şekilde çalışacağız."

AĞIRLIK SÜPER LİG'DE

TFF genel kurulunda ağırlık süper lig kulüplerinde olacak. Başkan ve 6 delege ile temsil edilecek Süper Lig kulüplerinin yanı sıra, 1. Lig başkanları ve birer, ikinci ve 3. Lig kulüp başkanları genel kurulda oy kullanma hakkına sahip olacaklar.

Statüye göre; Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı ile en fazla (A) Milli olmuş ve faal futbolculuğu bırakmış beş, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği başkanı ile en uzun süre (A) Milli Takım teknik direktörlüğü yapmış beş, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği başkanı ile ön eleme maçları hariç UEFA Şampiyonlar Ligi ya da bu lig öncesinde bu statüye denk organizasyonlarda en fazla müsabaka yönetmiş beş delege genel kurula katılacak.

Ayrıca, bünyesinde futbol dalı bulunan engelli spor federasyonlarının başkanları, FIFA veya UEFA İcra Kurulu'nda görev yapmış kişiler, FIFA veya UEFA komitelerinde fiilen en az on yıl görev alan kişiler ve Futbol Federasyonu başkanlığını asaleten yapmış kişiler oy kullanabilecekler.

NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Nihat Özdemir, 5 Nisan 1950'de aslen Bitlisli olan bir ailenin çocuğu olarak Diyarbakır'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise tahsilini burada tamamladı. 1967 senesinde Ankara'ya gelerek üniversiteye başladı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden makine yüksek mühendisi olarak mezun oldu.

Mezuniyetinden sonra yakın arkadaşı Sezai Bacaksız ile birlikte asistan olarak aynı okulda çalışmaya başladı. Sonrasında arkadaşıyla beraber Ege Üniversitesi'ne giderek endüstri bölümünde master yaptı. Bu dönemde iki arkadaş Limak Holding'in temellerini attı.

Nihat Özdemir, Limak Holding'in Sezai Bacaksız ile kurucu ortağıdır. 1976 senesinde LİMAK İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.yi kurmuş; Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarının baraj, sulama tesisleri, boru hatları, arıtma tesisleri, yollar ve fabrika işlerini zamanından önce tamamlayarak artan bir yoğunlukla yeni işlerin yapımını üstlenmiştir. LİMAK'ın faaliyet alanını yalnızca inşaat taahhüdü ile sınırlamamış, yetişmiş insan gücünü, enerji, turizm, çimento ve gıda sektörlerine de taşımıştır.

İŞ KARİYERİ

Limak Şirketler Grubu; 1995 senesinde turizm, 1997 senesinde enerji, 2000 senesinde çimento sektörlerine girdi. 2008 senesinde havalimanı işletme sektörüne adım attı. Aynı sene Limkon Konsantre Meyve Suyu Tesisleri'ni açarak gıda sektöründe yeni bir başlangıç yaptı. Bulunduğu sektörlerde sürdürülebilir büyüme stratejisiyle ön sıralarda yer almayı hedefledi. Enerji üretiminin yanına 2010 senesinde enerji dağıtımı ve enerji ticareti alanlarını ekledi. 2011 senesinde devir aldığı İskenderun Limanı'yla liman işletmeciliği sektörüne girdi.

Halen LİMAK Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Nihat Özdemir aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübünün eski 2. başkanıdır. Türkiye Müteahhitler Birliği'nin başkanlığını da yapmış olan Özdemir, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nın hissedarıdır. Nihat Özdemir, Gülseren Özdemir ile evlidir. Batuhan Özdemir isminde oğlu ve Ebru Özdemir isminde bir kızı vardır.

SPOR KARİYERİ

Nihat Özdemir, 90'lı senelerde Ankara sanayi odası meclis başkanlığı vazifesinde bulundu. 1995-1996 seneleri arasında Ali Şen ile birlikte Fenerbahçe yönetimine girdi. 2000 senesinden itibaren de Aziz Yıldırım ile birlikte çalışmaya başladı.