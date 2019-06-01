Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti!

İspanya La Liga takımı Sevilla, 35 yaşındaki oyuncu Jose Antonio Reyes ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Son olarak La Liga 2 ekiplerinden Extremadura forması giyen İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybettiği belirtildi.

Dünyaca ünlü İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucu 35 yaşında hayatını kaybetti.

Sevilla'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Daha kötü bir haberi onaylayamazdık. Sevilla'nın yıldız oyuncusu José Antonio Reyes trafik kazasında vefat etti. Huzur içinde yatsın."

GALATASARAY KAP'A BİLDİRMİŞTİ

Galatasaray 2011 yılında Reyes ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirse de transferi sonuçlandıramamıştı.

JOSE ANTONIO REYES KİMDİR?

Reyes, 1 Eylül 1983'te İspanya'nın Utrera kentinde dünyaya geldi.

35 yaşında hayatını kaybeden Jose Antonio Reyes, Sevilla, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid ve Benfica gibi takımların formasını giymişti.

İspanya milli takım formasını 22 kez giyen Reyes, 5'i UEFA Kupası, 1 Premier Lig, 1 La Liga olmak üzere kariyerinde12 kupa kazandı.