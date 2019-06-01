01 Haziran 2019, Cumartesi

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Hüsnü Güreli: 4 yılda kulüplere 534 milyon lira aktardık

4 yılda kulüplere 534 milyon lira aktardık
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Giriş Tarihi: 01.06.2019

Futbol Federasyonu () Başkanı , federasyonun son 4 yılda kulüplere 534 milyon lira aktardığını söyledi.

Ankara'da gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda konuşan başkan Güreli, eski başkan 'in görevi bırakmasının ardından 1 Mart'tan bu yana TFF Başkanlığı'nı yürüttüğünü ifade etti.

TFF'nin bir önceki seçimli genel kuruldan bu yana daima kulüplerin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini anlatan Güreli, "Son 4 yıl içinde TFF kendi öz kaynağından , 1. Lig, 2. ve 3. Lig kulüplerimize 534 milyon lira aktardı." dedi.

(MHK) konusunda da görüşlerini dile getiren Güreli, şunları aktardı:

"Bir önceki Başkanı önderliğinde ve teklifiyle federasyonumuzun başlattığı VAR projesi bildiğiniz gibi hayata geçti. Avrupa'da örnek gösterilen merkezimiz teknolojik donanımıyla en üst seviyeye ulaştı. 'ya eğitimler verildi, verilmeye devam ediliyor. 2020 yılında bu merkezde Avrupa Şampiyonası için Avrupa hakemleri İstanbul'da konaklayacak, eğitimlerini burada aldıktan sonra maçlarını yönetmek için bölgelerine gidecekler. Her ülkede VAR sistemine geçildikten sonra yaşanan sıkıntılar tabi biz de yaşandı. Bu zorlukların da aşılacağına inanıyoruz."

"2020 Avrupa Şampiyonası'na katılacağımıza yürekten inanıyoruz"

MHK'nin elini güçlendirmek için hakemlerin adedini artıracak yeni talimatı yayınladıklarını hatırlatan , "Bu sayede genç hakemler de bu sisteme dahil olacak. Buradaki rekabet muhakkak ki sisteme olumlu yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TFF Başkanı Hüsnü Güreli, A Milli Takım için 'nin en önemli hocalarından ile anlaşma yaptıklarını hatırlatarak, "Kendisini milli takıma kazandırdık. İki resmi maçta 6 puan aldık. 8 Haziran'daki Fransa ve 11 Haziran'daki İzlanda maçlarında da başarılarının devamını diliyoruz. 'na katılacağımıza yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Kulüplerin finansal problemleri

Başkan Güreli, Türk kulüplerinin finansal problemlerine çözüm olmak adına ve lisans talimatını hazırladıklarını ifade etti.

Güreli, şöyle devam etti:

"Son bir yıl içinde kulüplerimizin UEFA nezdindeki finansal problemlerini Türkiye'de TFF nezdinde çözmek için yeni finansal fair play ve lisans talimatına çok büyük önem verdik ve bunu hazırladık. Bu konuda Kulüpler Birliği Vakfına teşekkür ediyorum. Başkanımız Yıldırım Demirören ile UEFA'ya giderek ciddi bir sunumda bulunduk. Bu sunum kabul gördü. Kulüplerimizle yapılandırma çalışması bittikten sonra bu hazır lisans talimatını haziran ayı içinde bir an evvel yürürlüğü koymak zorundayız. UEFA tarafından da bu taslak kabul gördü. TFF Statüsü'nde Bankalar Birliğinin bizden istediği değişiklikleri yaptık."

TFF Başkanı Hüsnü Güreli, konuşmasının sonunda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Genel Müdürlüğü, Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Kupası'na ismini veren Ziraat Bankası ve TFF'nin sponsorlarına teşekkür etti.



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