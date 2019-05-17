17 Mayıs 2019, Cuma

FUTBOL

Babel için Fulham'dan resmi açıklama

Babel için Fulham'dan resmi açıklama
FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.05.2019

'den düşen , eski Beşiktaşlı 'in de arasında olduğu 9 futbolcu ile yollarını ayırdı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Babel'in yanı sıra Lazar Markovic, Elijah Adebayo, Robert Atkinson, Aron Davies, Jose Garrido, Christopher Kelly, Scott Armsworth ve Showkat Tahir'in takımdan ayrılacağı duyuruldu. Ayrıca, oyuncalara teşekkür edilerek, kariyerlerinde başarılar dilendi.

Ligi 26 puanla 19. sırada bitiren ve bir alt lige düşen 'da Babel, 16 maçta 5 gol kaydetti.

Ryan Babel'den olay paylaşım! Yeni adresi...

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