Iker Casillas futbolu bıraktığını açıkladı
Portekiz ekibi Porto'nun dünyaca ünlü İspanyol file bekçisi Iker Casillas geçirdiği kalp krizi sonrası futbolu bırakma kararı aldı.
İspanyol futbolunun yakın zamanda yetiştirdiği en değerli kalecilerden olan Iker Casillas, aktif futbol kariyerini bitirdiğini açıkladı.
Geçtiğimiz ay idman sırasında kalp krizi geçiren Casillas, sevenlerini korkutmuştu.
Porto'daki CUF Hastanesinde 6 gün gözetim altında tutulan Casillas, kalple ilgili sağlık sorununun çözülmesinin ardından doktorlarının verdiği onayla hastaneden ayrılmıştı.
Casillas, hastaneden çıkarken basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
"Bana gösterilen ilgi ve sevgiden dolayı herkese teşekkür ederim. Herhangi birinin başına gelebilecek bir şey birkaç gün önce benim başıma geldi oldu. Şimdi birkaç hafta ya da birkaç ay beklemek gerekecek. Gelecekte ne olacak bilmiyorum ama en önemli olan şey burada ve sağlıklı olmak. Yakında tekrar görüşürüz."
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