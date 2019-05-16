17 Mayıs 2019, Cuma
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Ryan Babel'den olay paylaşım! Yeni adresi...
Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan ve adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı.
Giriş Tarihi: 16.05.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 10:14
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