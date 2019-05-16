17 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Ryan Babel'den olay paylaşım! Yeni adresi...

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan ve adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 16.05.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 10:14
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Ryan Babel'den olay paylaşım! Yeni adresi...

Spor Toto Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez transferde karşı karşıya geldi.

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Ryan Babel'den olay paylaşım! Yeni adresi...

Transfer çalışmalarına başlayan iki ezeli rakibin adı, ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Fulham'a transfer olan Ryan Babel ile anılıyor.

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Ryan Babel'den olay paylaşım! Yeni adresi...

Özellikle Galatasaray'ın Hollandalı yıldız için ciddi girişimlerde bulunduğu ve 3 yıllık anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

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Ryan Babel'den olay paylaşım! Yeni adresi...

Ryan Donk'un "Hadi gel kırmızı kafa" diyerek yorum attığı ve Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdığı Ryan Babel, sosyal medyadan işaret fişeğini çaktı.

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Ryan Babel'den olay paylaşım! Yeni adresi...

Hollandalı yıldız paylaştığı fotoğrafta, dünyanın en büyük şehirlerinin isimlerini paylaşırken, İstanbul yazısı dikkat çekti.

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