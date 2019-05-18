18 Mayıs 2019, Cumartesi

FUTBOL

TFF'den 19 Mayıs kutlaması

TFF'den 19 Mayıs kutlaması
FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.05.2019

(), Atatürk'ü Anma, Gençlik ve dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ulusal kurtuluş mücadelesinin ilk kıvılcımını bundan 100 yıl önce 1919'da Bandırma Vapuru ile 'a çıkarak atan ve silah arkadaşları, kazandıkları zaferleri Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak taçlandırdılar. Büyük Önder Atatürk, Cumhuriyetimizi onu koruyacak ve kollayacak genç nesillere emanet ederken, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.' ve 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.' sözleri ile bu anlamlı günü Gençlik ve olarak milletimize armağan etti. Cumhuriyet ile yaşıt olmaktan her zaman gurur duyan , Atatürk'ün izinde spor ve futbolun gelişimi için her türlü katkıyı sunma misyonuna var gücüyle devam edecektir."

19 Mayıs'ın Türk tarihinin en önemli günlerinden biri olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü olarak da kutladığımız, Türk tarihinin en önemli günlerinden birinin 100. yıl dönümünde; aziz milletimize bu eşsiz vatanı bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve şükranla yad ediyor; tüm gençlerimiz ve ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz." ifadelerine de yer verildi.


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