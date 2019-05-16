17 Mayıs 2019, Cuma

FUTBOL

UEFA Manchester City'yi Yargı Komisyonuna sevk etti

UEFA'dan Manchester City'e büyük şok!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 16.05.2019

, kurallarına uymadığı öne sürülen İngiltere kulübü 'nin sevk edildiğini duyurdu.

, şampiyonu 'yi kurallarına uymadığı gerekçesiyle (CFCB) sevk etti.

UEFA'dan yapılan açıklamada, CFCB Araştırma Komisyonunun 7 Mart'ta açtığı finansal fair play soruşturmasının tamamlandığı ve Manchester City'nin CFCB Yargı Komisyonuna sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, CFCB Yargı Komisyonunun Manchester City hakkındaki kararını verene kadar başka bir açıklama yapılmayacağı belirtildi.

Manchester City Kulübünden yapılan açıklamada ise UEFA'nın sevk kararıyla ilgili hayal kırıklığı yaşamalarına rağmen bu durumun kendilerini şaşırtmadığı aktarılarak, komisyondan pozitif sonuç çıkacağı konusunda güvenlerinin tam olduğu ifade edildi.

Alman haber dergisi , Manchester City'nin finansal fair play konusunda birçok kuralı çiğnediğini iddia eden belgeleri geçen yıl yayınlamıştı. Son olarak ABD'nin gazetesi, komisyon kararına göre Manchester City'nin Avrupa kupalarından bir yıl men edileceğini öne sürmüştü.

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