17 Mayıs 2019, Cuma

FUTBOL

Cristiano Ronaldo'dan Filistin'e 1.5 milyon Euro'luk iftar yardımı!

Ronaldo'dan Filistin'e iftar yardımı!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 16.05.2019

Müthiş kariyeri dışında katıldığı sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettiren , sebebiyle Filistin'e iftar yemekleri için 1.5 milyon Euro bağışta bulundu.

hayatını 'nın Juventus takımında sürdüren Portekizli Ronaldo, bir kez daha herkesin takdirini kazandı.

1 MİLYON 500 BİN EURO'LUK BAĞIŞ

Başarılı futbol hayatının yanı sıra insanı yardım hareketlerinin içinde sık sık yer alan Ronaldo, Filistin'i Ramazan ayında da unutmadı.

Daha önce özellikle Filistinli çocuklar için yaptığı bağışlarla takdir gören Portekizli yıldız, dolayısıyla Filistin'e iftar yemekleri için 1 milyon 500 bin Euro bağışladı.


Cristiano Ronaldo (Juventus)

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