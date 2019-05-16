17 Mayıs 2019, Cuma
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Cristiano Ronaldo'dan Filistin'e 1.5 milyon Euro'luk iftar yardımı!
Giriş Tarihi: 16.05.2019
Müthiş kariyeri dışında katıldığı sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettiren Cristiano Ronaldo, Ramazan ayı sebebiyle Filistin'e iftar yemekleri için 1.5 milyon Euro bağışta bulundu.
Futbol hayatını İtalya'nın Juventus takımında sürdüren Portekizli Ronaldo, bir kez daha herkesin takdirini kazandı.
1 MİLYON 500 BİN EURO'LUK BAĞIŞ
Başarılı futbol hayatının yanı sıra insanı yardım hareketlerinin içinde sık sık yer alan Ronaldo, Filistin'i Ramazan ayında da unutmadı.
Daha önce özellikle Filistinli çocuklar için yaptığı bağışlarla takdir gören Portekizli yıldız, Ramazan ayı dolayısıyla Filistin'e iftar yemekleri için 1 milyon 500 bin Euro bağışladı.
Cristiano Ronaldo (Juventus)
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