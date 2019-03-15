15 Mart 2019, Cuma
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Avrupa’da kura heyacanı
Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 Giriş Tarihi: 15.03.2019
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları bugün çekilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek final kura çekimleri bugün Nyon'da gerçekleştirilecek. Liverpool, M. City, M. United, Tottenham, Barcelona, Juventus, Ajax ve Porto'nun son 8'e kaldığı Devler Ligi eşleşmeleri 14.00'te, Avrupa Ligi ise 15.00'te belli olacak.
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