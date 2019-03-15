15 Mart 2019, Cuma

FUTBOL

Avrupa’da kura heyacanı

Avrupa’da kura heyacanı
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 Giriş Tarihi: 15.03.2019

Şampiyonlar Ligi'nde kuraları bugün çekilecek.

Şampiyonlar Ligi ve 'nde kura çekimleri bugün Nyon'da gerçekleştirilecek. , M. City, M. United, Tottenham, , , Ajax ve Porto'nun son 8'e kaldığı Devler Ligi eşleşmeleri 14.00'te, Avrupa Ligi ise 15.00'te belli olacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Bu adam bır başka Bu adam bır başka
PFDK'dan skandal PFDK'dan skandal
Arnavutluk'un aday kadrosu açıklandı Arnavutluk'un aday kadrosu aç��klandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör