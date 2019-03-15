15 Mart 2019, Cuma
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Bu adam bır başka
Giriş Tarihi: 14.03.2019
Atletico Madrid karşısında hat-trick yapan ve Juventus'u zafere taşıyan Cristiano Ronaldo'dan sonra ezeli rakibi Lionel Messi de boş durmadı.
Barça'nın Lyon'u 5-1 yendiği karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandıran, 2 de asist yapan Arjantinli futbolcu, takımını çeyrek finale taşıdı. Bu sezon oynadığı 36 resmi karşılaşmada 36 gol sevincini yaşayan Tangocu, aynı zamanda 18 de asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ve İspanya'da en çok gol atan futbolcu, bu alanda Avrupa'nın da zirvesine çıktı.
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