15 Mart 2019, Cuma

FUTBOL

Mesut Özil, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınadı

Mesut Özil, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınadı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 15.03.2019

ekiplerinden 'da forma giyen , 'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Türk asıllı Alman futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'da yaşananları görmek çok üzücü. Christchurch'te yaşayanlara ve olaylardan etkilenenlerin ailelerine sevgilerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla 2 camiye yapılan silahlı terör saldırılarında 49 kişi yaşamını yitirdi.


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