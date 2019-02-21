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Mane'nin başı hırsızlarla dertte
Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 Giriş Tarihi: 21.02.2019
Liverpool'da forma giyen Mane'nin evi, Bayern Münih ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçı sırasında soyuldu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Sadio Mane'nin evi soyuldu.
Merseyside polisinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Senegalli futbolcunun evinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Bayern Münih ile oynadıkları maç sırasında soyulduğu kaydedildi.
Soygun sırasında evde kimsenin olmadığı, hırsızların cep telefonu, saat ve araba anahtarlarını çaldığı basına yansıdı.
Liverpool'un 2017 yılının Kasım ayında Şampiyonlar Ligi'nde Maribor ile oynadığı maç sırasında da Mane'nin evine hırsız girmişti.
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