21 Şubat 2019, Perşembe

FUTBOL

Mane'nin başı hırsızlarla dertte

Mane'nin başı hırsızlarla dertte
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 Giriş Tarihi: 21.02.2019

'da forma giyen Mane'nin evi, ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçı sırasında soyuldu.

ekiplerinden 'da forma giyen 'nin evi soyuldu.

Merseyside polisinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Senegalli futbolcunun evinin Şampiyonlar Ligi'nde salı günü ile oynadıkları maç sırasında soyulduğu kaydedildi.

Soygun sırasında evde kimsenin olmadığı, hırsızların cep telefonu, saat ve araba anahtarlarını çaldığı basına yansıdı.

Liverpool'un 2017 yılının Kasım ayında Şampiyonlar Ligi'nde Maribor ile oynadığı maç sırasında da Mane'nin evine hırsız girmişti.

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