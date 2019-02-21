21 Şubat 2019, Perşembe

FUTBOL

PSG'den Metehan Güçlü'ye profesyonel sözleşme

PSG'den Metehan Güçlü'ye profesyonel sözleşme
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 Giriş Tarihi: 21.02.2019

Ligue 1 kulübü , doğumlu Türk futbolcu ile 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

kulübü Saint-Germain (), golcü futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

PSG Kulübü, altyapıdan yetişen 19 yaşındaki Fransa doğumlu Türk futbolcu Metehan Güçlü ile ilk profesyonel sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Genç forvetin kontratının 30 Haziran 2022'ye kadar süreceği belirtildi.

Altyapısına 2012'de dahil olduğu PSG'de bu sezon B takımıyla 16 maça çıkan Metehan, 11 gol attı.

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