20 Şubat 2019, Çarşamba

FUTBOL

Manchester City'ye Çin'de kardeş kulüp

Manchester City'ye Çin'de kardeş kulüp
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 Giriş Tarihi: 20.02.2019

ekiplerinden 'yi de bünyesinde bulunduran City Football Group (), takımlarından 'yi satın aldı.

'den yapılan açıklamada, şirketin hissedarı China Sports Capital ve ticari ortağı UBTECH ile 3. Ligi'nde mücadele eden takımının satın alındığı kaydedildi.

Çin'in Chengdu kentinde 2006 yılında kurulan Sichuan Jiuniu, maçlarını 27 bin kişilik Chengdu Longquanyi Stadı'nda oynuyor.

CFG, 'nin yanı sıra ABD'de City, 'da Melbourne City, 'da Yokohama F Marinos, Uruguay'da Atletico Torque ve 'da Girona kulüplerinin hisselerini satın alarak yönetimde söz sahibi olmuştu.

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