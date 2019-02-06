06 Şubat 2019, Çarşamba

FUTBOL

UEFA Avrupa Ligi Kupası İstanbul'da tanıtıldı

UEFA Avrupa Ligi Kupası İstanbulda tanıtıldı
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019

'nde bu sezon verilecek kupa sergilendi.

Organizasyonun resmi sponsorlarından araç kiralama şirketi Enterprise, Kupası'nı İstanbul'a getirdi. Bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Enterprise şirketi yetkililerinin yanı sıra 'ın 2000 yılında kupayı kazandığı kadrosunda görev yapan eski futbolcular ve de katıldı.

'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek finalde boy gösterecek kupaya 20 yıl sonra yeniden dokunan Ergün Penbe, "Kazandığımız an dokunma fırsatı bulamamıştım. Kimileri için hayal bizim için gerçek olan kupayı müzemize getirdik. Kupayı kazandığımız gün aynı zamanda benim doğum günümdü. Rekorlar kırılmak içindir. Bir daha bu kupa gelir mi, elbette başka bir takım bu rekoru kıracaktır. Umarım Bakü'deki finalde bir Türk takımı kupayı kazanır." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın eski futbolcularından Hakan Ünsal ise kupayı görünce hatıraların canlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kupayı görünce hatıralar, gurur ve mutluluk gözümüzde canlandı. Bu kupa ağır abidir. Kupayı kazanan bir oyuncu olmak tarif edilemez bir duygu. Kupa ülkede birçok şeyi değiştirdi. Milyarlarca lira harcanarak yapılamayacak bir reklamla ülkenin imajını değiştirdi, teknik adamlara, futbolculara yol gösterdi, akıllarında devrim yaptı."

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 29 Mayıs 2019 oynanacak UEFA Avrupa Ligi Final karşılaşmasıyla kupa sahibini bulacak.

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