05 Şubat 2019, Salı

FUTBOL

Turkuvaz Medya'da dev şölen

Turkuvaz Medyada dev şölen
FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.02.2019

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecanı bugün -Ümraniye maçıyla başlıyor. Yarı final yolundaki tüm karşılaşmalar A2’den yayınlanıyor.

Türkiye'nin kupasında maçları bugün başlıyor. Ziraat Türkiye Kupası son 8'deki ilk karşılaşma Trabzon'da oynanacak. Süper Lig'de haftayı Ankaragücü galibiyetiyle kapatan , taraftarı önünde Fenerbahçe'yi kupada saf dışı bırakan Ümraniyespor'u ağırlayacak. Şenol Güneş Stadı'ndaki maç 20.30'da başlayacak. Yarı final yolundaki 4 takım ise yarın sahneye çıkacak. Saat 18.30'da Yeni Malatya-Göztepe, 20.30'da da Galatasaray-Hatayspor müsabakaları oynanacak. Perşembe günü ise 20.30'da Akhisarspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Çeyrek finalin ilk maçlarının tümü A2'den ekranlara gelecek. Turkuvaz bünyesindeki A Spor da maç öncesi ve sonrasında analizleri ve röportajlarıyla çeyrek final heyecanını tüm detaylarıyla futbolseverlere sunacak.

2019 YILINDA DA ZiRVEDE

Spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor, 2019'a da birinci başladı. Kantar Media Ocak ayı ölçümlerine göre belirlenen sıralamada zirvedeki yerini koruyan A Spor, 38 aydır bu başarıyı tekrarladı. Türkiye'de spor yayıncılığının referans kanalı olan A Spor, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının heyecanı, Süper Lig ve dünya liglerinden özet görüntülerin yanı sıra usta yorumcuların analizleri ile sporseverleri ekrana kilitliyor. Ara transfer döneminde tüm gelişmleri detaylarıyla birlikte izleyicilere aktaran A Spor, futbolseverlerin en fazla takip ettiği kanal oldu.

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